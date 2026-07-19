Yeni sezon öncesi kadro planlamasına hız veren Fenerbahçe ve Beşiktaş, sürpriz bir takas formülü için görüşmelere başladı.

TAKAS FORMÜLÜ MASADA

Takvim'de yer alan habere göre; kadroda farklı ihtiyaçlara sahip olan iki kulüpten Fenerbahçe'nin Emirhan Topçu'yu, Beşiktaş'ın ise Oğuz Aydın'ı transfer etmek istediği ifade edildi.

Bonservis ve maaş şartlarında henüz anlaşmaya varılamasa da hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın takas teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

OĞUZ AYDIN 4 ASİSTLE OYNADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maçta forma giyen Oğuz Aydın, bin 316 dakika sahada kaldı. Aydın, 4 asist kaydetti.

EMİRHAN TOPÇU 29 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkan Emirhan Topçu ise 2 bin 456 dakika süre buldu. Topçu, 1 gol kaydetti.