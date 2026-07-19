Şampiyonluk maçı için geri sayım bitti. FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki iki takım kupayı müzesine götürmek için sahaya iniyor. Arjantin 1978, 1986 ve 2022'nin ardından dördüncü kez mutlu sona ulaşmayı istiyor. İspanya ise 2010 yılında kazandığı tek zaferin ardından kupayı ikinci kez havaya kaldırmanın peşinde.

İSPANYA ARJANTİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev final New York New Jersey Stadı'nda oynanacak. Bu zorlu karşılaşma aynı zamanda Barcelona altyapısından yetişen iki farklı jenerasyonu karşı karşıya getirecek. Otuz dokuz yaşındaki Lionel Messi Katar'da yaşadığı şampiyonluğun ardından tekrar sahaya çıkarken, on dokuz yaşındaki Lamine Yamal kariyerinin ilk final heyecanını yaşayacak.

DÜNYA KUPASI İSPANYA ARJANTİN İLK 11'LERİNDE KİMLER VAR?

Kupayı sahibine kavuşturacak maç öncesi takımların sahaya çıkacağı kadrolar duyuruldu. İki ülkenin ilk 11'leri şu isimlerden oluşuyor:

İspanya: Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Baena, Olmo, Yamal; Oyarzabal.

Arjantin: Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo; Alvarez, Messi.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONUNA YÜZÜK MÜ VERİLECEK?

2026 Dünya Kupası finaliyle birlikte yepyeni bir gelenek başlıyor. Turnuva tarihinde ilk defa şampiyon olan takımın oyuncularına özel yüzük dağıtılacak. Kupa töreninde madalyaların yanı sıra şampiyonluğa ulaşan ülkenin kaptanı ve teknik direktörü geçici bir replika yüzük takacak. Futbolculara özel hazırlanan otuz adet kişiselleştirilmiş yüzük ise daha sonra belirlenen bir tarihte sahiplerine teslim edilecek.