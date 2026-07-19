Son Mühür- Makine düzeninde işleyen İspanya'ya karşı, 39 yaşına merdiven dayamış Lionel Messi liderliğindeki Arjantin rekabeti için nefesler tutuldu.

Turnuvanın en büyük favorisi olan Fransa'yı zorlanmadan ezici bir oyunla yenmesiyle dikkatleri çeken İspanya mı? Yoksa, Mısır'ın ardından İngiltere'yi de geriden gelerek geçmeyi başaran Arjantin mi mutlu sona ulaşacak, bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak karşılaşmayla netlik kazanacak.



FIFA klasmanının ilk iki sırasında yer alan iki ülke arasında New York New Jersey Stadı'nda bugün oynanacak final mücadelesinde, Barcelona altyapısından yetişen 39 yaşındaki Lionel Messi ile 19 yaşındaki Lamine Yamal kozlarını paylaşacak.

Messi'nin ikinci, Yamal'ın ilk finali...



Messi, Katar 2022'de kariyerindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşarken Yamal ise ilk kez final heyecanı yaşayacak.

Messi'nin Barselona döneminde UNİCEF için düzenlenen bir etkinlikte bebek Yamal'ı yıkarken görüntüleri tüm dünyada gündem olmuştu.



Mbape'nin 10 gole ulaşmasının ardından en az 2 gole ihtiyacı olan Messi gol atması durumda iki Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı oyuncu olacak.

Messi sonrası Barselona'nın yıldızı haline gelen Yamal ise Dünya Kupası tarihinde 7 maçta forma giyen üçüncü genç oyuncu oldu.