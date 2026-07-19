Arjantinli kaptan, kariyerinin 6. turnuvasına çıkarak yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir istikrar yakaladı. Attığı gollerle Alman futbolcu Miroslav Klose'nin rekorunu kıran Messi, adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Yıllara yayılan maç performansı ve kaldırdığı kupalarla taraftarın sevgisini kazanan efsane oyuncunun geçmiş turnuva verileri, İspanya maçı başlarken tekrar gözler önüne serildi.

MESSİ'NİN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Lionel Messi, 2006 yılından bu yana katıldığı turnuvalarda 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 2014 yılındaki finali kaybeden Arjantin, 2022'de Fransa'yı penaltı atışlarıyla eleyerek mutlu sona ulaştı. Kaptan Messi, 2014 ve 2022 organizasyonlarında turnuvanın en değerli oyuncusu seçilerek 2 kez Altın Top ödülünü kazandı.

LİONEL MESSİ DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ GOL ATTI?

Milli takım formasıyla 6 farklı organizasyonda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) sahaya çıkan oyuncu, bugüne kadar toplam 21 gol attı. Gol serüvenine 2006 Almanya'da 1 golle başlayan Messi, 2010 Güney Afrika'yı golsüz kapattı. 2014 Brezilya'da 4, 2018 Rusya'da 1 ve şampiyonluğa ulaştığı 2022 Katar'da 7 gol kaydetti. 2026 turnuvasında ise 8 kez ağları sarsarak kendi rekorunu geliştirdi.

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN GOLCÜ OYUNCUSU KİM?

Kuzey Amerika'daki 2026 turnuvasında 21 gole ulaşan Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü 2. oyuncusu konumunda yer alıyor. Listenin 1. sırasında Fransız yıldız Kylian Mbappé bulunuyor. Mbappé, takımının oynadığı üçüncülük maçında attığı gollerle turnuva tarihindeki toplam gol sayısını 22'ye çıkardı ve zirveye yerleşti.