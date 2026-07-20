Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon netleşti. Turnuvada rakiplerini eleyerek finale kadar yükselen İspanya ile Arjantin, futbolseverlerin büyük ilgi ile takip ettiği final karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

Arjantin 10 kişi kaldı!

İkinci yarıda savunmalar ön planda olurken, normal sürede gol sesi gelmedi. Karşılaşmanın son dakikalarında Arjantin önemli bir eksiklik yaşadı. Enzo Fernandez, Pau Cubarsi'ye yaptığı faulün ardından gördüğü ikinci sarı kartla birlikte kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Arjantin uzatma bölümüne 10 kişiyle girdi.

Beklenen gol Ferran Torres'ten geldi!

İspanyol ekibi baskısını devam ettirirken aradığı golü bu kez uzatma devresinin ikinci bölümünün hemen başında buldu. Ferran Torres'in attığı golle öne geçen İspanya, kalan dakikalarda skor üstünlüğünü elinde tuttu.

İspanya ikinci kez dünya şampiyonu!

Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu olan taraf oldu. Uzatma dakikalarında gelen golle zafere adını yazdıran İspanyollar, ülkelerinin futbol tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.