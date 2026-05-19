Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), şehri ayrı yönleriyle ele alan Kent Söyleşileri’ne hız kesmeden devam ediyor.

Bu haftaki buluşmada, İzmir’in yalnızca bir ticaret limanı değil, aynı zamanda Osmanlı döneminin en dinamik iletişim merkezlerinden biri olduğu ortaya koyacak.

“Limanın Arkası: İzmir Postanesinin İletişim Coğrafyası (1850)”

“Limanın Arkası: İzmir Postanesinin İletişim Coğrafyası (1850)” adını taşıyan söyleşi, 21 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’de APİKAM Konferans Salonu’nda sevenleriyle bir araya gelecek.

Etkinliğe, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Mesut Özekmekçi konuşmacı olarak dahil olacak.

1850 yılına ait orijinal İzmir posta defterleri

Söyleşinin ana konusu, 1850 yılına ait orijinal İzmir posta defterleri oluşturuyor. Doç. Dr. Özekmekçi, bu tarihi kayıtlar üstünden kentin eski karayolu bağlantılarını ve diğer Osmanlı şehirleriyle kurduğu haberleşme ağını aktaracak.

Etkinlik, İzmir'in deniz ticaretinin arkasında kalan kara yolu ulaşımını ve dönemin iletişim stratejilerini anlamak için tarih meraklılarına farklı bir pencere açmayı planlıyor.