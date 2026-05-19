Son Mühür - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma neticesinde, yasa dışı bahis ve sanal kumar şebekelerine büyük bir darbe indirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, organize bir şekilde yasa dışı bahis siteleri ve bunlara entegre paneller vasıtasıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. İzmir merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Operasyonun detaylarına ve ele geçirilen işlem hacmine ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan resmi basın bülteninde şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumar' suçlarıyla mücadele kapsamında; 'yasa dışı bahis siteleri ve entegre paneller ile bağlantılı banka ve kripto hesapları üzerinden' suç faaliyetinde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, İzmir merkezli olmak üzere eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Toplam 19 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yapılan incelemelerde, banka ve kripto hesaplarında ilk etapta yaklaşık 19.000.000 TL işlem hacmi tespit edilmiş, devam eden çalışmalarda ise incelenen hesaplarda yaklaşık 150.000.000 TL (YüzElliMilyonTürkLirası) tutarında yasa dışı bahis para hareketi olduğu değerlendirilmiştir. Operasyon kapsamında; suç unsurlarının bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştur. Kamuoyuna duyurulur."

Dijital materyaller incelenecek

Emniyetteki işlemleri devam eden 19 şüphelinin yanı sıra, firari durumda olan 1 kişinin yakalanması için emniyet güçlerinin koordineli çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Adreslerde el konulan çok sayıda dijital materyalin siber suçlar uzmanları tarafından geriye dönük incelemesinin ardından, soruşturmanın kapsamının daha da genişleyebileceği belirtiliyor.