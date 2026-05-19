Son Mühür / Atakan Başpehlivan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde gençlerin jimnastik karate ve zeybek dans gösterileri izleyenleri mest etti.

Murat Eskici: Bugün bir milletin yeniden şahlanışıdır

Kent protokolünün ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen törenlerin başlangıcında konuşan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, spordan kültüre kadar her alanda ülkeyi ileriye taşıyacak potansiyele gençlerle ulaşacağını vurgulayarak, “Aziz milletimizin bağımsızlık meşalesini yakan, Ufuklara umut, yarınlara inanç bırakan; Bir milletin yeniden şahlanışıdır bugün, 19 Mayıs’tır adı, gençliğe emanet edilen düğün bugün burada.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak bağımsızlık mücadelemizi başlattığı, milletimizin kaderini değiştiren kutlu bir günün simgesi olan 19 Mayıs 1919’un 107. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. 19 Mayıs; yalnızca bir tarih değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesidir. Esareti kabul etmeyen bir iradenin, umudu tükenmeyen bir milletin destanıdır. Ve en önemlisi, bu kutlu günün gençliğe armağan edilmiş olması; geleceğin teminatının gençler olduğunun en güçlü göstergesidir.

Bugün Türkiye Yüzyılı hedefleriyle ilerleyen ülkemiz; bilimde, teknolojide, savunma sanayiinde, sporda, sanatta ve eğitimde büyük adımlar atmaktadır. Bu yürüyüşün merkezinde ise gençlerimiz vardır. Çünkü biz biliyoruz ki; Güçlü Türkiye’nin mimarı özgüveni yüksek gençlerdir. Milli ve manevi değerlerine bağlı, dünyayı takip eden, üreten, düşünen ve sorgulayan gençlerdir. Bugünün gençleri; yapay zekâdan uzay çalışmalarına, spordan kültüre kadar her alanda ülkemizi daha ileriye taşıyacak büyük bir potansiyele sahiptir.” dedi.

“Çalışmaktan yorulmayın”

Son olarak, gençlere seslenen ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin cümlelerini kuran Eskici, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili gençler; Sizler sadece geleceğimiz değil, aynı zamanda bugünümüzsünüz. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Çalışmaktan yorulmayın. Çünkü bu millet, tarih boyunca en büyük başarılarını inanan gençlerle elde etmiştir.

Ruhunu kaybetmeyen bir milletin evlatları olarak; İnançla, azimle ve birlik içinde Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Ne mutlu bayrağını gururla taşıyana, ne mutlu yarınları gençlikle kurana ne mutlu vatanına hizmet edenlere, ne mutlu gençliğine güvenenlere. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum.”