Son Mühür/ Osman Günden- Ege Bölgesi'ndeki turizm işletmecileri, son dönemde itfaiye yönetmelikleri ve koruma kurulu kararları arasında sıkışmış durumda. İzmir, Foça, Alaçatı ve Şirince gibi tarihi dokusuyla ve turistik olmasıyla bilinen bölgelerde, otelciler yangın raporu alamaz hale geldi.

Mevcut yangın yönetmeliğinin tarihi binaların gerçeklerine uymaması, sektörü ciddi bir darboğaza sürükledi.

İki kurum arasında kalan yatırımcı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, sahada yaşanan bu çelişkiyi net bir dille ifade etti. İşler'e göre, bir işletmeci tarihi taş konağına yangın tertibatı kurmak istediğinde Anıtlar Kurulu’nun "dokuyu bozma" engeline takılıyor. Ancak bu sistemi kurmadığında da itfaiyeden işletme ruhsatı için gerekli olan uygunluk raporunu alamıyor.

Sektörün itirazı ise oldukça somut: Gökdelenler için hazırlanan katı kurallar, iki katlı taş evlere de uygulanıyor. Mehmet İşler, turizmcilerin güvenlikten taviz vermediğini ancak uygulanamaz kurallar yüzünden çıkmaza girdiklerini belirtti. Birçok butik otel, müstakil girişi ve düşük katlı yapısı olmasına rağmen, modern binaların standartlarıyla yargılanıyor.

Dosyalar itfaiyede bekliyor

Sorun sadece mevzuatla da sınırlı değil. İtfaiye birimlerine yapılan başvuruların aylar geçmesine rağmen sonuçlanmadığı belirtiliyor. Personel alımını yapan ve rezervasyonlarını açan işletmeciler, sezon kapıdayken belge alamamanın gerginliğini yaşıyor. Mehmet İşler, bu durumu "belirsizlikle kıvrandırılmak" olarak tanımlıyor.

Sektörün acil talepleri ise şunlar oldu;

Tarihi binaların yapısına uygun, özel bir yangın yönetmeliği çıkarılması.

Koruma kuralları ile güvenlik mevzuatının birbiriyle uyumlu hale getirilmesi.

Bürokratik süreçlerin hızlandırılarak işletmelerin önünün açılması.

"Korurken yok etmeyelim"

Mehmet İşler, parçalı çözüm yerine bütüncül bir sistem kurulması gerektiğini vurguladı. Mevzuatın "yamalı bohçaya" döndüğünü söyleyen İşler, yerel yönetimlerin ve ilgili bakanlıkların acilen ortak bir masa etrafında toplanması gerektiğini kaydetti. Eğer bu denge kurulamazsa, Ege’nin simgesi olan tarihi kentlerin turizmden çekilmek zorunda kalacağı uyarısı yapıldı. Turizmci şimdi, sezona girmeden önce bu düğümün çözülmesini bekliyor.

