Altınordu’nun tarihinde ilk kez lige katılmama kararı alması, camiada büyük bir yankı uyandırdı. Kulübün futbol şubesini 2012 yılındaki şirketleşme süreciyle devralan Başkan Seyit Mehmet Özkan’a uzun süredir ulaşamayan dernek yönetimi ve eski başkanlar, krizin çözümü için ortak bir akılla hareket etme kararı aldı. A takımı gözden çıkaran Seyit Mehmet Özkan ile acilen bir araya gelmek isteyen camia temsilcileri, kulübün geleceğini masaya yatırmaya hazırlanıyor.

Dernek yönetimi Özkan’ın şartlarını öğrenmek istiyor

Altyapı ve spor okullarını kendi bünyesinde tutmak istediği belirtilen Seyit Mehmet Özkan’ın bu konudaki şartlarını öğrenmek isteyen dernek yönetimi, görüşme için zemin arıyor. Geçen yıl yaptığı bir açıklamada "Emaneti sahibine iade ediyorum" diyerek A takımı derneğe devretmek isteyen ancak o dönem bir sonuç alamayan Özkan, lige katılmama kararı sonrası gelen tepkilere rağmen sessizliğini koruyor. Kırmızı-lacivertli camia ise bir an önce bu belirsizliğin son bulmasını ve kulübün yeni yol haritasının netleşmesini bekliyor.