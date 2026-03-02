Son Mühür - Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen ile Beşiktaş’ın yıldız ismi Wilfred Ndidi, Nijerya Milli Takımı kadrosuna davet edildi. İki futbolcu, ay sonunda oynanacak hazırlık karşılaşması için İran’a gidecek.

Nijerya Milli Takımı, ay sonunda deplasmanda İran ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Teknik heyet, kadroya Avrupa’da forma giyen önemli isimleri dahil ederken Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi de listede yer aldı.

Güvenlik konusu gündem geldi

ABD destekli İsrail ile İran arasındaki savaş devam ederken, karşılaşmanın İran’da oynanacak olması bazı taraftarlar arasında endişeye yol açtı. Sosyal medyada güvenlik konusuna ilişkin çok sayıda yorum yapıldı. Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile Beşiktaş’ta oynayan Wilfred Ndidi, lig performanslarının ardından milli takıma davet edildi. İki yıldız, ay sonunda milli forma için sahaya çıkacak.