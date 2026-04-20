Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Nisan tarihli hava durumu tahminlerine göre; Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak görülmesi öngörülürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İzmir ve Ege Bölgesi'nde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

Doğu bölgeleri yağışlı, Batı ve Ege'de ise sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusunda; ayrıca Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Güneydoğu illeri için sarı kodlu sağanak uyarısı yapılırken, Ege ve batı bölgelerinde bugün yağış beklenmediği, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

20 Nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE - 20°C - Az bulutlu

EDİRNE - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ - 20°C - Parçalı ve az bulutlu

İZMİR - 23°C - Az bulutlu

MUĞLA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

ANTALYA - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu

HATAY - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu

KONYA - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA - 16°C - Parçalı bulutlu

RİZE - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN - 15°C - Parçalı bulutlu

TRABZON - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM - 8°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.