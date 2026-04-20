Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Nisan tarihli hava durumu tahminlerine göre; Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak görülmesi öngörülürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İzmir ve Ege Bölgesi'nde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.
Doğu bölgeleri yağışlı, Batı ve Ege'de ise sıcaklıklar yükseliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusunda; ayrıca Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Güneydoğu illeri için sarı kodlu sağanak uyarısı yapılırken, Ege ve batı bölgelerinde bugün yağış beklenmediği, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.
20 Nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE - 20°C - Az bulutlu
EDİRNE - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
İZMİR - 23°C - Az bulutlu
MUĞLA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
ANTALYA - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu
HATAY - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu
KONYA - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA - 16°C - Parçalı bulutlu
RİZE - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN - 15°C - Parçalı bulutlu
TRABZON - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM - 8°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.