Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu döneminde iki dönem milletvekili olarak görev yapan, Özgür Özel döneminde ise Uşak Belediye Başkanı olarak yeni bir koltuğun sahibi olan Özkan Yalım, skandallarıyla CHP'yi sarsmaya devam ediyor.

Müstehcen içerikli 254 kaset mi var?



Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat gibi suçlamaların dışında bankamatik personel iddialarına rağmen CHP'yle bağı henüz kopmamış olan Yalım'la ilgili son çarpıcı iddia sahibi olduğu otellerde kalanlara ait olduğu öne sürülen 254 adet müstehcen içerikli kaset olduğu yönünde.

Gazeteci Tamar Tanrıyar'ın gündeme taşıdığı ve iktidara yakın medyanın da geniş olarak yer verdiği iddiaya dikkat çeken gazeteci yazar Şamil Tayyar, Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetiminin Özkan Yalım'ı partiden uzaklaştırmamış olmasının bu iddialarla bağlantılı mı sorusunu gündeme getirdiğine işaret etti.

Şantaj aracı olarak mı kullanıldı?



Şamil Tayyar,

Prensip olarak suçla doğrudan bağlantısı olmayan müstehcen görüntüleri paylaşmıyorum, değerlendirmiyorum.

Ancak.

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın bilgisayarından çıkan 254 adet müstehcen görsel, yeni bir suça işaret ediyor.

Bu kayıtların kimi siyasiler ve yöneticilere yönelik şantaj aracı olarak kullanıldığı iddiası soruşturuluyor.

Nitekim.

Yalım Garden Otel’in muhasebe bilgisayarında çıkan bir fotoğraf, şüpheleri arttırıyor'' hatırlatmasında bulundu.



''Otel odasında, başında havlu sarılı çıplak bir kadının arkadan çekilmiş fotoğrafı bu.

Ayrıca, Yalım’a ait 4 işletmede 13 personelin Uşak Belediyesi kadrosunda olduğu, maaşlarını belediye bütçesinden aldıkları, bazılarına hem belediye hem işletmede iki ayrı sigorta yaptırdığı tespit ediliyor'' diyen Tayyar,

''Yalım Otel ve Jolly Joker gibi işletmelerde kullanılan ve bozuk oldukları anlaşılan 3 hard diskin incelemesi ise sürüyor.

Bakalım, bu incelemeden ne sürprizler çıkacak?

CHP'nin bu şahsı ihraç edememesi...



Yalım’ın pavyonunda çalıştırdığı personelin maaşlarını belediye bütçesinden ödetmesi, otel odasından kadınların gizli fotoğraflarının çekilmesi ve şantaja konu onlarca müstehcen kaydı arşivlemesi, özel hayat olarak kabul edilemez.

CHP’nin bu şahsı hâlâ ihraç edememesi ise şantaj dosyalarıyla ilişkilendirilen senaryolara fırsat sağlıyor.

Yuh artık.'' değerlendirmesinde bulundu.