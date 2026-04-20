İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif kritik bir görüşme yaptı. Görüşmeyle ilgili İran basını tarafından bilgiler aktarıldı. Aktarılanlara göre Pezeşkiyan, ABD’nin politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

Pezeşkiyan tarafından, müzakere ve ateşkes konusunda ABD'nin verdiği sözleri yerine getirmediği ifade edildi. Pezeşkiyan ayrıca, ABD yönetimininin yaklaşımını “zorbalık” ve “akıl dışı tutum” olarak değerlendirildi.

Deniz ablukası gündemde!

ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği deniz ablukası da gündemdeki konulardan bir tanesiydi. Yürütülen faaliyetler Pezeşkiyan tarafından eleştirilirken, bir yandan da kışkırtıcı ve yasa dışı olarak ifade edildi. ABD'nin bu hamlelerinin ateşkese yönelik açık bir ihlal olduğu da sözlere eklendi.

Diplomasiye güven kaybediliyor!

ABD cephesi tarafından kullanılan tehdit ifadeleri ve gerçekleştirilen hamleler, Pezeşkiyan tarafından güven sorununu artıran bir unsur olarak değerlendirildi. Pezeşkiyan, ABD yönetiminin geçmişteki politikalarını sürdürdüğünü belirtirken, ABD'nin bu hamlelerinin diplomatik süreçlere de zarar verdiğini ifade etti.

Pezeşkiyan'dan kararlılık mesajı!

Pezeşkiyan, İran’ın olası yeni gerilim ve saldırılara karşı hazırlıklı olduğunun altını çizdi. Pezeşkiyan tarafından egemenlik ve toprak bütünlüğü konularına vurgu yapıldı. ABD tarafından gelecek müdahalelere karşı gerekli adımların atılacağı da belirtildi.