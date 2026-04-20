İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi’ne yönelik “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde düzenlenen operasyonda, aralarında belediye çalışanları ile iş insanlarının da bulunduğu 25 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlıların işlemleri için emniyete götürüleceği öğrenildi.

27 Mart'ta ilk operasyon yapılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi’ne yönelik “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart’ta Uşak, Kocaeli ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden Yalım, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılmıştı. Yalım ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı.

Hakimlik, Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında adli kontrol kararı verirken; soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Keskin Ezberci, belediye personeli Deniz Aygün ve Ulaş Küçükakalın ile özel kalem müdürlüğünde görevli Ebru Yurtuluğ da adliyeye sevk edilmişti. Bu şüpheliler hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.