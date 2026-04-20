Son Mühür- Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullara gerçekleşen saldırıları fırsat bilerek sosyal medyada korku yaratmaya çalışan hesaplar, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin radarına takıldı.

20 Nisan 2026 tarihinde yapılan kapsamlı inceleme raporları sonucunda, toplumda infial yaratmayı hedefleyen paylaşımlar takibe alındı.

25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Soruşturma boyunca sadece İstanbul değil, Türkiye genelinde bir operasyon geçrekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, kararlaştırılan 25 kişi hakkında eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama kararı verildi. Şüphelilerin evlerinde ve dijital materyallerinde teknik araştırmalar devam etmekte.

13’ü çocuk toplam 25 kişi

Dosyadaki dikkat çekici detaylardan biri de şüphelilerin yaş grubu oldu. Operasyonun hedefindeki 25 kişiden:

13’ü suça sürüklenen çocuk (SSÇ): Sosyal medyanın etkisinde kalarak bu paylaşımları yapan çocuklardan oluşuyor. Bunların 2’si İstanbul’da, 11’i ise diğer illerde ikamet ediyor.

12’si yetişkin şüpheli: Paylaşımların yayılmasında rol oynayan yetişkinlerden 3’ü İstanbul’da, 9’u ise farklı şehirlerde bulunuyor.

Hangi suçlarla yargılanacaklar?

Savcılık, suçluların sadece "paylaşım yapmakla" sınırlı olmadığını, Türk Ceza Kanunu tarafından önemli suçlar işlediğini belirtiyor. Soruşturma,

TCK 213: Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit.

TCK 216: Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama. maddelerine göre prosedür uygulanıyor.