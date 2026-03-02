ABD ve İsrail’in başlattığı İran savaşında ikinci gün geride kalırken, bombardımanların yanı sıra propaganda faaliyetlerinin de sürdüğü belirtiliyor. Bu kapsamda İran Radyo ve Televizyon Kurumu’na bağlı Kanal 3’ün siber saldırıya uğradığı bildirildi. Söz konusu saldırının yayın akışını hedef aldığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Trump ve Netanyahu'nun konuşması verildi

Saldırının ardından İran devlet televizyonunda, Benjamin Netanyahu’nun İran halkına yönetimi devirmeye çağırdığı mesaj yayımlandı. Aynı yayında, Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyon başlatıldığına ilişkin açıklamalarına da yer verildi.

İranlılara mesaj verdiler

Saldırı sonrasında televizyon kanalında yayımlanan mesajda, Benjamin Netanyahu’nun İran halkına hitaben çağrıda bulunduğu görüldü. Mesajda, “Yönetimi devirmek için adım atın”, “Tüm hükümet çöküş sürecinde” ve “İran halkı, kendi geleceğini belirleyecek kişiler konusunda kararı yalnızca kendisi vermeli” ifadeleri yer aldı.

Yayınlanan bir diğer mesajda ise Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonun başlatıldığını duyurduğu belirtildi. Trump’ın açıklamalarında, operasyonun başladığı ve İran’daki hedeflere yönelik askeri adımların atılacağı ifade edildi.