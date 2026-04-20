Son Mühür - Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında süren gerilim ve müzakere süreci küresel gündemdeki yerini koruyor. İran’ın geçen cuma Hürmüz Boğazı’nı açmasının ardından, ABD’nin ablukasını gerekçe göstererek boğazı yeniden kapattığını açıklaması tansiyonu yeniden yükseltti.

Ateşkes sekteye uğradı

İran’ın kritik geçiş noktası Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatma kararı, bölgedeki gerilimi artırdı. Bu gelişmenin ateşkes görüşmelerini sekteye uğrattığı değerlendiriliyor.

Trump ne dedi?

Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Amerikan ordusunun İran bayraklı bir kargo gemisini vurduğunu duyurdu.

İran görüşmelere katılacak

Tüm bu gelişmelerin ardından İran’ın Amerika Birleşik Devletleri ile planlanan ikinci tur görüşmelere katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Tahran yönetimi ise Pakistan aracılığıyla yaptığı açıklamada görüşmelere katılacağını duyurdu.

Müzakerelerin ilk turunda neler yaşandı?

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı ve bölgeye yayılan çatışmalar, 8 Nisan’da Washington ile Tahran arasında varılan ateşkesle sona ermişti. Bu sürecin ardından taraflar, 11 Nisan’da Pakistan’ın arabuluculuğunda İslamabad’da ilk kez müzakere masasına oturmuş, ancak görüşmelerin anlaşma sağlanamadan tamamlandığını açıklamıştı.