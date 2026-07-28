Son Mühür/ Emine Kulak- Türkiye siyasetinde yaprak dökümü sürerken, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan mutlak butlan kararı ve ardından Özgür Özel ile yönetiminin görevden alınmasıyla başlayan süreç hareketli günlere sahne oluyor. Özgür Özel önderliğinde Yeni Parti çatısı altında birleşen siyasi isimler ve partililer, yurt genelinde olduğu gibi İzmir’de de peş peşe istifalarla dikkat çekiyor. Bu hareketli dalganın son adreslerinden biri de Çeşme ilçesi oldu. Dün CHP Çeşme ilçe yönetimi ve belediye Başkanı Lal Denizli’de partilerinden istifa ederek, Yeni Parti’ye geçtiklerini duyurmuştu. Düzenlenen çoşkulu basın açıklaması ve protestolar sırasında ise siyasi gündemin dışında kalan, ilginç bir olay yaşandı. Basın açıklamasının en kalabalık ve hareketli anlarında kolundaki tansiyon cihazıyla dikkat çeken Vatandaş Orhan Şahin, 24 saatlik tansiyon denetimindeyken partililerinin yanında oldu.

“24 saatlik tansiyonum takip ediliyordu”

Miting alanındaki insan selinin ortasında tansiyon cihazıyla dikkat çeken partili Orhan Şahin, “Dün CHP Çeşme ilçe yönetimi ve Belediye Başkanı Lal Denizli partiden istifa ederek, Yeni Parti’ye geçeceğini duyurdu. Ben de yaptıkları basın açıklaması sırasında orada yer aldım. Kolumda tansiyon cihazı vardı. 10 gündür tansiyonum yüksekti.24 saatliğine tansiyonum takip ediliyordu. Görenler de tansiyon cihazı ile açıklamaya geldiğimi söylüyorlardı” dedi.

“Gözümden yeni ameliyat olmuştum, gözlüğüm düşmüş, bulundu”

Yürüyüş sırasında gözlüğünü düşürdüğünü de belirten şahin, “O sırada bir kişi omzuma vurdu. Gözlük sizin mi diye sordu. Ben de benim olduğunu söyledim. Gözlük tshirt’imin yakasında asılıydı. Düşmüş, görmemişim. O kalabalıkta kimse gözlüğüme basmamış. O kadar kalabalıkta bir kişinin bulup bana vermesi çok garip geldi. Gözlüğümün durumu iyi, kullanıyorum. Çizilmemiş dahi. O kadar insan üzerinden geçmiş ama hiçbir şey olmamış. Gözümden yeni ameliyat oldum ve gözlüğümü de yeni almıştık” dedi.

“Karabağlar ilçede yöneticilik yapmıştım”

Daha önce CHP yöneticisi olduğunu aktaran Şahin, “İki dönem Karabağlar ilçede yöneticilik yaptım. Daha sonra bazı şeylere küstük, kızdık yolları ayırdık. Şimdi de Özgür Özel ile yola devam etmek istedik. Şimdi de Çeşme’deyim. CHP Çeşme’nin istifalarında yer aldım” diye konuştu.