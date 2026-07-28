Son Mühür/ Osman Günden- Eski İzmir Milletvekili ve eski Alaçatı Belediye Başkanı 90 yaşındaki Remzi Özen, 69 yıldır sürdürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek Yeni Parti’ye geçti.

CHP Çeşme İlçe Başkanlığı binası önünde düzenlenen toplu istifa açıklamasına katılan Remzi Özen, parti rozetini çıkardı. Alandaki CHP’lilerin yakından ilgilendiği Özen, eski belediye başkanı Muhittin Dalgıç ve mevcut Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile bir süre görüştükten sonra kararını kamuoyuna duyurdu.

Mitingde İnönü’nün aracını kaldırdı, karakola düştü

Remzi Özen’in siyaset geçmişi, CHP’nin en eski dönemlerine kadar uzanıyor. Özen, 1957 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenciyken, ilerleyen yıllarda CHP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı olacak Hikmet Çetin ile aynı gün partiye kaydoldu.

Üyelik sürecini ve ilk gençlik yıllarını anlatan Özen, o günleri şu sözlerle dile getirdi:

"Hikmet Çetin ile kantinde siyaset konuşuyorduk. İkimiz de sosyal demokrat değerleri savunuyorduk. Karar verip Cebeci’deki ilçe binasına gittik ve aynı gün üye olduk. İlk oyumu da CHP’ye verdim."

Üye olduktan kısa süre sonra İsmet İnönü’nün Ankara Kurtuluş Çayırı’ndaki mitingine katılan Özen, mitingde elektriğin kesilmesi üzerine konuşmanın kamyon aküleriyle sürdürüldüğünü belirtti. Miting bitiminde arkadaşlarıyla birlikte İnönü’nün makam aracını havaya kaldırdıkları için gözaltına alındıklarını söyleyen Özen, dönemin ünlü hukukçusu Muammer Aksoy’un müdahalesiyle ertesi günkü hukuk sınavına yetişebildiğini aktardı.

"Sadece geçmişi değil, geleceği de konuşmak lazım"

Çeşme’de ilçe başkanı, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile belediye meclis üyelerinin dahil olduğu toplu istifa süreci, Özen’in katılımıyla farklı bir boyuta taşındı. Yeni Parti, bu adımla bölgede sadece mevcut yönetimi değil, partinin kurumsal hafızasını temsil eden bir ismi de bünyesine katmış oldu.

Siyasette değişimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Özen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hep bugünü ve geleceği konuşmak durumundayız. Değişmeyen tek şey değişimdir. Murat Karayalçın’ın belirttiği gibi, her yeni adım güzeldir."

Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin hakkında dikkat çeken iddia

Açıklamasında parti içi gelişmelere de değinen Özen, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yakın bir kişisel ilişkisinin bulunmadığını ancak Kılıçdaroğlu’nun son dönemde izlediği politikalarla kendisini zor duruma soktuğunu belirtti.

Özen, önümüzdeki döneme ilişkin öngörüsünü paylaşarak, Kılıçdaroğlu’nun ilk ciddi siyasi anlaşmazlığı Gürsel Tekin ile yaşayacağını öne sürdü.

