Çeşme Alaçatı Turizm Derneği'nin uzun süredir devam ettirdiği girişimler olumlu sonuçlandı. Dernek tarafından organize edilen Goldwing International Treffen ile Alaçatı Windfest, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmekte olan uluslararası tanıtım projeleri bünyesine alındı. Bu sayede iki organizasyon, Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılan resmi platformlarda yer alma hakkını elde etti.

Dünyaya tanıtılacak!

Sağlanan destek çerçevesinde Goldwing International Treffen ve Alaçatı Windfest, Türkiye'nin uluslararası turizm markası GoTürkiye platformunda tanıtıma sunulacak. Formula 1 organizasyonları ve dünyaca ünlü sanatçıların konserleri gibi büyük etkinliklerin de kendine yer bulduğu platformda Alaçatı'nın iki önemli organizasyonunun da kendine yer bulacak olması, bölgenin uluslararası görünürlüğünü yükseltecek.

Profesyonel ekipler çekim gerçekleştirecek!

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesindeki profesyonel prodüksiyon ekipleri organizasyonlar esnasında Alaçatı'da çekimler yapacak.

"Tanıtımı yılın tamamına yaymak istiyoruz"

Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal, gelen desteğin sadece iki organizasyon açısından değil, Alaçatı'nın uluslararası turizm vizyonu açısından da önemli olduğunun altını çizdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kurulan iş birliğinin gelecekte daha büyük uluslararası organizasyonlara da kapı açacağına inandıklarını ifade eden Ünsal, Alaçatı'nın küresel ölçekte daha güçlü bir marka haline gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Dünya çapında organizasyonlar!

Dernek, 2027 yılı hedefleri arasında dünya çapında yankı uyandıracak yeni organizasyonları Alaçatı'ya kazandırmayı da amaçlıyor. Bu çerçevede on binlerce nitelikli ziyaretçinin ilçeye gelmesi, turizm sezonunun daha geniş bir döneme yayılması ve bölge ekonomisine katkının yükseltilmesi amaçlanıyor.