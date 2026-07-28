Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - Türkiye siyasetinde "mutlak butlan" kararı sonrası şekillenen yeni süreç, CHP’den ayrılan isimlerin kurduğu YENİ Parti etrafındaki tartışmalarla hareketliliğini sürdürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP tarafında ise kan kaybının yaşandığı bu dönemde, YENİ Parti’nin ismi ve logosu üzerindeki tartışmalar devam ederken örgüt binalarındaki mülkiyet ve taşınma süreçlerine dair şok iddialar gündem yarattı.

Son Mühür TV’de yayınlanan Gündem Masası programında konuşan usta gazeteci Hasan Çölmekçi, "Yeni kurulan parti CHP’nin tüm malını aldı" diyerek çarpıcı sözler söyledi. Çölmekçi, Mersin'de denize nazır il binasının satışa çıkarılmasından, İzmir Çeşme’de CHP ilçe binasındaki masa, sandalye ve televizyonların belediye araçları ile personeli vasıtasıyla YENİ Parti binalarına taşınmasına kadar somut örnekler vererek yaşanan fırtınanın perde arkasını tek tek açıkladı.

Usta gazeteci Hasan Çölmekçi, binaların boşaltılması ve partiler arasındaki mülkiyet krizine dikkat çekerek konuşmasına şöyle başladı:

"Esas mesele ne biliyor musunuz? Size buradan söyleyeyim: Esas mesele, geçen haberde yaptınız işte; Akdeniz, Mersin’de Akdeniz ilçesinde bulunan CHP il binası satışa çıkarıldı. Sahibi eski il başkanıydı. Olay, şu andaki CHP il merkezlerinin boşaltılması anlamına geliyor. Hepsi şu an Özgür Özel‘e bağlı isimler, çoğu istifa edecek. İstifa etmeden önce bütün CHP’nin ilçe binalarını boşaltıyorlar. Ofiste ne varsa; masa, sandalye, televizyon, ne görürseniz doldurup doldurup kamyonlara götürüyorlar YENİ Parti’nin binalarına. Bunu yapmamaları gerekiyor."

''Mülkiyet şahısların üzerine yapılmış durumda...''

Siyasi partilerin mülk edinme ve korunma yöntemlerine dair arka planı aktaran Çölmekçi, Mersin örneği üzerinden "Ama genelde binalar partilerin kapatılmasına karşı —bazı partiler kapatılmaya karşı böyle önlem almıştı— başkan genelde kendi üstüne yapar. Mersin’deki bina da eski il başkanının üzerineydi ve onun da bir sözleşmesi olduğu söyleniyor. 190 milyonluk bir binaymış, denize nazır. Şu anda partiye gelir sağlaması için satışa çıkarmışlar." değerlendirmesini yaptı.

''Belediye personeli belediye araçlarıyla CHP’nin mallarını YENİ Parti’ye taşıdı...''

İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşanan somut bir örneği belgeleriyle dile getiren usta kalem, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşte, Çeşme’de de bir örnek var. İlçe binası boşaltıldı, belediye araçlarıyla taşındı eşyalar. Fotoğrafları var, kanıtlanmış bu olay. Belediye personeli belediye araçlarıyla CHP’nin mallarını YENİ Parti’ye taşıyor. Yeni kurulan parti CHP’nin tüm malını aldı. Ofislerini yani... Gördüğümüz kadarıyla durum bu. Zaten geçmiş ve geçecek olan belediyeler katkı sağlıyordu. Herhalde fazla para zorluğu çekmezler diye düşünüyorum."