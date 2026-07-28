Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - Türk basınının köklü meslek örgütlerinden İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), 80. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, mesleğin duayen isimlerinden eleştiriler de beraberinde geldi. İGC’de iki dönem boyunca yönetim kurulu üyeliği yapmış ve meslekte 42 yılı geride bırakmış usta gazeteci Hasan Çölmekçi, Son Mühür TV’de yayınlanan Gündem Masası programında cemiyetin mevcut yönetim anlayışına ve icraatlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Cemiyet üyesi olmaktan ve yönetimde bulunduğu dönemde sunduğu katkılardan her zaman gurur duyduğunu ifade eden Çölmekçi, 80 yıllık bu büyük çınarın asıl görevlerinin, zor durumdaki gazetecilere kucak açmak, mesleki sorunlara çözüm üretmek ve tarafsızlığı korumak olduğunu vurguladı.

Usta gazeteci Hasan Çölmekçi, meslek örgütünün kuruluş yıl dönümüne değinip geçmişteki sorumluluklarını hatırlatarak konuşmasına şöyle başladı:

"Ben her zaman gurur duymuşumdur buranın üyesi olmaktan. Yönetimde bulundum iki dönem boyunca ve katkılar sunduğum için gurur duyuyorum. Benim zaten yaptığım başka bir mesleğim yok. Bugünlere hep gazetecilik yaparak geldik. 42 yılımız meslekte. İlk günkü heyecanla çalışıyoruz. Cemiyetimizin öncelikle 80. yılını kutlarken, bu 80 yıla yakışır bir biçimde; işsiz kalmış üyeler olsun, hasta, bakıma muhtaç üyelere her bakımdan yardımcı olması gerekir. Demek istediğim şu; tamam kutladık, bu tabii güzel biçimde de biraz da gazetecilerimizin ihtiyaçlarına, sorunlarına değinelim. Masalar, komisyonlar kuralım. Mesela bana sağlıkla ilgili sorunu olanlar çok geliyor ve hiçbirini de geri çevirmiyoruz."

''İşsiz ve evsiz gazeteciler için çözüm üretilmeli''

Cemiyetin sosyal projeler ve istihdam alanında somut adımlar atması gerektiğini belirtip önerilerini sıralayan usta kalem, konuşmasını "Bizim cemiyetimizin bu şekilde çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Evsiz gazetecilere mesela ev yapması için yardım edilmesi gerektiğini düşünen biriyim. İşsiz gazetecilere örneğin basın danışmanlığı olur, halkla ilişkiler olur… Böyle değerlendirilmesi için şirketlerle ortak çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyorum." sözleriyle sürdürdü.

''9 Eylül Gazetesi bir okul olmalı, rekabet yeri değil''

Cemiyet bünyesinde yayın yapan 9 Eylül Gazetesi’nin kuruluş amacına uygun yönetilmesi gerektiğine işaret eden Çölmekçi, yayın organına ilişkin eleştirilerine "9 Eylül Gazetesi mesela bu amaçla kurulmuştu. Orada 7 yıl genel yayın yönetmenliği yapan biri olsun istemeyiz. Buraya işinden ayrılmış ya da atılmış gazetecilerin gelip 1 yıl kalması lazım. Burası rekabet yeri değil. Burası sadece 1 yıl, iş bulana kadar çalışıp sonrasında başka kurumlarda iş bulması gereken bir yer. Burası belirli kişilerin çalıştığı bir kurum olmamalı. Özel ilan alamıyor orası, sadece Basın İlan Kurumu’ndan alınan ilanlarla yürüyen bir yer. Biraz daha çabalaması gerektiği inancındayım. Güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Sadece belirli belediyelere sırtını dayamamalı..." şeklinde devam etti.

''Butlancı' diyemezsin...''

Cemiyetin siyasi tarafsızlığına ve gazetede yer alan ifadelere dair rahatsızlığını dile getiren usta gazeteci, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"CHP’nin arka bahçesi olmuş deniliyor cemiyet için. CHP bölündükten sonra YENİ Parti kurulduktan sonra CHP’ye 'butlancı' diye yazı yazıyorsun. Cemiyetin gazetesi böyle yazı yazamaz. Şimdi mesela YENİ Partili mi oldu? Böyle bir şey olabilir mi? Bana garip geliyor. Böyle bir köşe yazılabilir, kendi fikrini söyleyebilirsin. Ama bu konuda haber yapılıyorken 'butlancı' diyemezsin."