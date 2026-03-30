Bolu’da yerel yönetimin üst kademelerine yönelik başlatılan irtikap soruşturmasında yeni bir hukuki gelişme yaşandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın serbest bırakılma talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan isimler hakkında verilen ara karar, sürecin bir süre daha tutuklu olarak devam edeceğini kesinleştirdi.

Yerel yönetimde şok operasyonun ayrıntıları

Bolu’nun idari mekanizmalarına yönelik geniş çaplı operasyon, geçtiğimiz 28 Şubat tarihinde düğmeye basılmasıyla gerçekleşmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü incelemeler neticesinde; kamu görevlisinin nüfuzunu kullanarak haksız menfaat elde etmeye zorlaması, yani irtikap suçu şüphesiyle eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. Toplamda 13 şüphelinin emniyet güçlerince gözaltına alındığı bu süreçte, elde edilen deliller ve ifadeler doğrultusunda dosya adli makamlara taşınmıştı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve yardımcısı Süleyman Can, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hukuki süreçte ara karar verildi

Tutukluluk hallerine yönelik yapılan itirazları ve dosyadaki son durumu değerlendiren mahkeme heyeti, beklenen ara kararını bugün açıkladı. Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen ve sanık avukatlarının savunmalarını sunduğu duruşmada, yargı mensupları mevcut delil durumunu ve suçlamaların niteliğini tekrar gözden geçirdi. Mahkeme, kaçma şüphesi ve delilleri karartma ihtimali gibi tutuklama gerekçelerinin henüz ortadan kalkmadığına hükmederek, Özcan ve Can’ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Bu kararla birlikte, her iki ismin de yargılama sürecine cezaevinden devam edeceği tescillenmiş oldu.

Soruşturmadaki diğer isimlerin durumu

Soruşturma sadece belediye yönetimiyle sınırlı kalmayıp, ilişkili vakıf ve iştiraklere de uzanmıştı. Bu kapsamda BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında mahkeme tarafından ev hapsi kararı uygun görülürken, operasyon dahilinde gözaltına alınan diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bolu’da siyaset ve yargı gündemini sarsan bu davanın ilerleyen aşamalarında, irtikap suçlamasının detaylarına dair yeni kanıtların dosyaya girip girmeyeceği merakla bekleniyor. Savcılık makamı, kamu kaynaklarının korunması ve görevin kötüye kullanılmasına yönelik incelemelerini titizlikle sürdürmeye devam ediyor.