Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) yaşanan istifa sonrası boşalan kritik görev kısa sürede dolduruldu. Partide uzun süredir Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapan Özgür Bayraktar, Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Yönter’in istifası sonrası hızlı atama

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamaların ardından görevinden istifa etmesi, parti içinde önemli bir değişimi beraberinde getirdi. Boşalan koltuk için beklenen atama gecikmeden yapıldı.

Bahçeli’nin tercihi Bayraktar oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilat içi denge ve stratejik süreçlerin yönetimi açısından kritik öneme sahip olan bu göreve, partide deneyimli bir isim olan Özgür Bayraktar’ı uygun gördü. Bayraktar’ın daha önce yürüttüğü başdanışmanlık görevi, yeni pozisyonu için önemli bir referans olarak değerlendiriliyor.

Resmi açıklama Büyükataman’dan geldi

Atamaya ilişkin resmi duyuru, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman tarafından yapıldı. Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür Bayraktar atanmıştır.”

Parti içinde yeni dönem mesajı

Söz konusu atama, MHP’de stratejik politika üretimi ve araştırma faaliyetlerinin yeni bir döneme gireceği şeklinde yorumlandı. Bayraktar’ın özellikle analiz, strateji ve saha verileri üzerine kurulu çalışmalara ağırlık vermesi bekleniyor.

Gözler yeni yönetim sürecinde

Yaşanan görev değişiminin ardından, MHP’nin önümüzdeki süreçte izleyeceği siyasi yol haritası ve yeni yönetim anlayışı merak konusu oldu. Parti kulislerinde, Bayraktar’ın aktif ve teknik bir çalışma modeli benimseyeceği konuşuluyor.