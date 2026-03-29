TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka ile Eskişehirspor arasında oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayı, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda tribünden izleyen Başkan Tugay’a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin ile Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş eşlik etti.

Taraftardan stat mesajı

Karşıyakalı taraftarlar, karşılaşma boyunca Başkan Tugay’a yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerde yapılan tezahüratlarda, uzun süredir gündemde olan stat ihtiyacı bir kez daha dile getirildi. Başkan Tugay ise devre arasında taraftarlarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Stat projesi için süreç hızlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında planlanan stat yapım sürecinin hızlandırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Başkan Tugay’ın bu süreçte aktif rol üstlendiği ve projenin başlaması adına önemli adımlar attığı belirtildi.

Tanju Çolak’tan teşekkür mesajı

Türk futbolunun önemli isimlerinden Tanju Çolak, Karşıyaka Stadı projesine verdiği destek nedeniyle Başkan Tugay’a teşekkür etti. Çolak, stat projesini “müjde” olarak nitelendirerek, Karşıyaka camiası için önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

“Karşıyaka’nın buna ihtiyacı vardı”

Başkan Tugay ise stat projesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Karşıyaka’nın uzun zamandır böyle bir yatırıma ihtiyacı vardı. En iyi şekilde bir stat kazandırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

