Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de barajların doluluk oranları yüzleri güldürüyor. Ancak yaklaşan yaz ayları öncesinde su tüketimi konusunda rehavete kapılmamak gerektiği görüşü de hakim.

İZSU’nun Mayıs 2026 verilerine göre, kent genelindeki barajlarda toplam kullanılabilir su miktarı 364 milyon metreküpe ulaştı. Bu rakam şehir için önemli bir rezerv anlamına gelse de, yaz dönemindeki nüfus hareketliliği, aşırı sıcaklar ve buharlaşma riski su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Görünen iyimser tabloya ilk ciddi uyarı Çevre Yüksek Mühendisi Yakup Ateş’ten geldi. Türk Hava Kurumu (THK) Güzelbahçe Şube Başkanlığı görevini de yürüten Ateş, barajlardaki doluluğun İzmir halkında sahte bir güven duygusu yaratmaması gerektiği konusunda net bir uyarı yaptı. Rehavet en büyük düşmanımız.

Hangi Baraj ne durumda?

İZSU’nun Mayıs 2026 verileri, kentin su kaynaklarında homojen bir dağılım olmadığını gösteriyor. İzmir’in adeta can damarı olan Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 54,55 seviyesinde. Kritik yüzde 50 eşiğinin hemen üzerindeyiz. Son günlerde grafik yatay seyrediyor. Yani su girişi durdu, tüketim ise artıyor.

Küçük hacimli barajlar ise maksimum kapasiteye yakın. Balçova yüzde 93,62, Ürkmez ise yüzde 97,55 dolulukla yazı bekliyor. Turizm sezonunda nüfusu katlanan Çeşme yarımadasının yükünü çeken Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda oran yüzde 75,78. Tablonun en zayıf halkası ise yüzde 41,32 ile Gördes Barajı oldu.

"Geçen yıl yaşanan kesintileri unutmayın"

Barajların bugünkü durumunu anlık bir fotoğraf olarak nitelendiren Çevre Mühendisi Yakup Ateş, su yönetiminin sadece doluluk oranlarından ibaret olmadığını hatırlattı. Geçmiş tecrübelerden ders çıkarılması gerekiyor. Kentin hafızasını tazeleyen Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Barajlarımızın mevcut doluluk oranları bugün için olumlu görünse de, su kaynakları sonsuz değildir. Geçtiğimiz yaz döneminde İzmir’in bazı bölgelerinde yaşanan kısmi su kesintileri hepimize önemli bir ders vermiştir. Aynı sorunları yeniden yaşamamak adına bugünden itibaren bireysel su tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmek zorundayız."

Musluktaki gizli tehlikeye karşı 5 altın kural

Küresel iklim krizi, düzensiz göçle artan kent nüfusu ve kavurucu sıcak dalgaları su yönetimini bir kumar masasına çeviriyor. Ateş'e göre su tasarrufu artık bir çevre duyarlılığı değil, doğrudan hayatta kalma meselesi. Tercih lüksümüz bitti.

İzmir’in susuz kalmaması için bireysel olarak atılması gereken adımları deneyimli mühendis şu şekilde sıraladı:

Hortumları Kapatın: Araç ve çevre temizliğinde tonlarca su harcamaktan vazgeçin.

Bilinçli Tarım ve Peyzaj: Bahçe sulamalarında vahşi yöntemleri bırakıp damlama sistemine geçin.

Tesisat Kontrolü: Evdeki gizli sızıntıları, kaçak ve arızalı muslukları hemen tamir edin.

Tasarruflu Başlıklar: Evsel tüketimde suyu hava ile karıştırarak veren tasarruf aparatları kullanın.

Gereksiz Tüketimi Kesin: Diş fırçalarken, tıraş olurken boşa akan her damlanın hesabını yapın.

