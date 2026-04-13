Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani, Irak’ta kurulacak yeni hükümet ve bölgedeki gelişmelere ilişkin yayımladığı video mesajda, ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin sona erdirilmesine yönelik çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür etti.

Talabani, mesajında bölgedeki son gelişmelere de değinerek, Irak topraklarından gerçekleştirilen saldırılardan etkilenen komşu ülkelere özür diledi. “Irak’tan hedef alınan tüm komşu Arap ülkelerinden içtenlikle özür diliyoruz. Bu olaylardan dolayı derin üzüntü ve utanç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Talabani’den yeni hükümet ve barış mesajı: Türkiye’ye özel teşekkür

Bafel Talabani, Irak’ta kurulması beklenen yeni hükümetin ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağını belirterek, devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve silahların yalnızca hükümetin kontrolünde olması gerektiğini vurguladı. Yeni döneme ilişkin vizyonunu paylaşan Talabani, kurulacak yönetimin halkın haklarını savunan, Irak’ı çatışmalardan uzak tutan ve ülkeyi barış, birlik ve refaha taşıyan bağımsız bir yapıda olacağını ifade etti. Bölgede ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimin düşürülmesine yönelik uluslararası çabaları da değerlendiren Talabani, Pakistan’ın ateşkes sürecindeki rolüne dikkat çekerek kalıcı barış temennisinde bulundu.

Talabani, sürecin müzakere aşamasına gelmesinde katkı sağlayan Avrupa ve Arap ülkeleri ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye özel teşekkür etti.