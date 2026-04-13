CHP Ankara İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, Ümit Erkol’un tutuklanmasına sloganlarla tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yaptığı açıklamada, verilen tutuklama kararını “hukuksuzluk” olarak nitelendirdi.

CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, tahliye sürecinde ek suçlamalarla yeniden tutuklama yoluna gidildiğini öne süren Yavaş, bu uygulamanın hukuka aykırı olduğunu savundu.

“Siyah çelenk gerginliği: CHP protestosuna biber gazlı müdahale”

Ankara’da CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmasına yönelik protestoda tansiyon yükseldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Erkol’un savunma hakkı verilmeden tutuklandığını öne sürerek, bu durumun siyasi faaliyetlerin engellenmesi anlamına geldiğini savundu. Yavaş, partililerin mücadeleyi sürdüreceğini belirterek Erkol’a geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Ankara İl Sekreteri Yüksek Işık ise tutuklamayı gerektirecek bir durum bulunmadığını düşündüklerini ifade ederek, varsa bile yargılamanın tutuksuz yapılması gerektiğini dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de partililere hitap etti.

Bazı partililerin Adalet Bakanlığı’na siyah çelenk bırakmak istemesi üzerine emniyet güçleri gruba biber gazıyla müdahale etti.