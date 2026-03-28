İran'ın stratejik noktaları, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen koordineli saldırıların hedefi oldu. Başkent Tahran'da gece saatlerinde duyulan şiddetli patlama seslerinin ardından şehrin batı yakasından yoğun dumanlar yükseldiği gözlemlendi. Saldırı dalgası sadece başkentle sınırlı kalmadı; İsfahan, Tebriz, Şiraz, Meşhed ve Huzistan eyaleti gibi ülkenin pek çok kritik bölgesinde de benzer patlamaların yaşandığı aktarıldı.

Elektrik akışı tamamen kesildi

İsfahan kentindeki Kaveh Caddesi, bu operasyonlar sırasında üçüncü kez doğrudan hedef alınarak ağır hasar gördü. Bölgedeki güvenlik risklerini yönetmeye çalışan İranlı yetkililer, önlem amacıyla caddedeki elektrik akışını tamamen kestiklerini duyurdu. Ülke genelinde tansiyonun zirveye çıktığı bu gelişmeler, bölgedeki askeri hareketliliğin boyutlarını gözler önüne seriyor.