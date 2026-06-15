Balçova'da bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından gerçekleştirilen 2026 Mezuniyet Sergisi ve Defilesi, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin yoğun katılımıyla açılmış oldu. Etkinliğe, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun’un açılış konuşmasıyla start verildi.

Mezuniyet sergisi ve defilesinde öğrencilerin yıl boyunca hazırlamış oldukları çalışmalar sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

İzmir Ticaret Odası temsilcileri de katılım gösterdi!

Açılışa İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu’nun dışında İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir ve oda meclis üyeleri de katılım gösterdi.

Katılımcılar, öğrencilerin hazırlamış oldukları tasarım ve sanat çalışmalarını yerinde inceleyerek eserler hakkında bilgi edindiler.

Genç tasarımcıların çalışmalarına yoğun ilgi!

Sergi ve defile çerçevesinde farklı disiplinlerde hazırlanmış olan projeler ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Genç tasarımcıların yaratıcı çalışmalarının bulunduğu etkinlik, öğrencilerin akademik eğitim süreçlerinde edindikleri birikimi gözler önüne serdi.