Son Mühür- Survivor All Star 2022 yarışmasında başlayan aşklarını geçtiğimiz yıl evlilikle taçlandıran Mert Öcal ve Sude Burcu, bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi. Çift, yıllardır birlikte yaşadıkları köpekleri Maya’yı kaybetmenin acısını yaşıyor.

Aşklarını Survivor’da ilan etmişlerdi

Televizyon dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Mert Öcal ve Sude Burcu’nun yolları, Survivor All Star 2022’de kesişmişti.

Yarışma sırasında başlayan ilişkileri kısa sürede büyük bir aşka dönüşmüş, ikili geçen yıl Eylül ayında sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Sude Burcu, nikah günü duygularını “Bunca sevdiğimiz insanın bizim için burada olması heyecan verici. Uzun zamandır bugünü hayal ediyorduk” sözleriyle dile getirmişti.

“Doğru kişiyle yapılan evlilik dünyanın en güzel şeyi”

Mert Öcal ise evlilik hakkındaki duygularını şu ifadelerle anlatmıştı: “Evlilikten yıllarca kaçtım ama sonunda Sude ile doğru kişiyi buldum. Gerçekten doğru kişiyle yapıldığında evlilik dünyanın en güzel şeyi.

Bundan sonra huzurlu ve mutlu bir hayat sürmeyi diliyoruz.” Balayı planları yapmadıklarını da belirten Öcal, “Şu an sadece bu mutluluğu yaşamak istiyoruz” demişti.

Maya’nın ölümüyle yıkıldılar

Mutluluklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çift, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla sevenlerini hüzne boğdu.

Öcal ve Burcu’nun yıllardır birlikte yaşadıkları köpekleri Maya, aniden yaşamını yitirdi. Çiftin can dostlarını kaybettiklerini açıklamaları, kısa sürede binlerce taziye mesajı aldı.

Sude Burcu: “Maya bizim evladımızdı”

Acısını sosyal medya hesabından paylaşan Sude Burcu, duygusal satırlarla takipçilerini ağlattı: “Hayatımda bu kadar acı hissettiğimi hatırlamıyorum. Maya bizim evladımızdı. Her canlı gibi çok özeldi. Çok ani oldu, kaybettik seni. Kalbim paramparça...

Umarım gittiğin yerde mutlusundur güzel kızım. Seni hep evimizin kapısından girdiğimizdeki heyecanınla hatırlayacağız.”

Burcu, paylaşımını şu sözlerle tamamladı: “Sabah uyandığımda gördüğüm ilk yüz sendin, akşam yastığımı paylaşırdık. Her anın çok güzeldi. Keşke bu son olmasaydı.

Biz sensiz evi nasıl normalleştireceğiz bilmiyorum ama ben şimdiden seni çok özledim canımın içi kızım. Huzurla uyu. Seni çok ama çok seviyorum.”