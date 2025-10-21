Son Mühür- Kerem Fırtına, uzun süredir birlikte olduğu sunucu Gözde Şeker ile dünyaevine girdi. Nikah, aile bireyleri ve yakın dostlarının katılımıyla samimi bir atmosferde gerçekleşti. Çift, özel anlarından kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Törende Gözde Şeker’in zarif ve sade gelinliği, Kerem Fırtına’nın ise klasik siyah takım elbisesi dikkat çekti. Düğün pozları kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü isimler nikaha katıldı

Çiftin nikah törenine siyaset ve sanat dünyasından bazı tanıdık isimler de katıldı. Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ile Sol Parti PM Üyesi Alper Taş, törende yer alan konuklar arasında bulundu.

Başarılı kariyerleriyle tanınıyorlar

Kerem Fırtına, Kurtlar Vadisi, Bu Kalp Seni Unutur Mu? ve Kiralık Aşk gibi yapımlarda rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Eşi Gözde Şeker ise uzun yıllardır televizyon dünyasında sunuculuk yapıyor.