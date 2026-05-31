Son Mühür/ Merve Turan- Bir dönem yargı süreciyle gündemden düşmeyen oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de gittiği bir mekanda tepkiyle karşılaştı. Mekandaki kadınların gerçekleştirdiği organize protesto sonucu apar topar dışarı çıkarıldı.

"Failler dışarı"

Olay, Kadıköy’ün oldukça yoğun ve popüler mekanlarından birinde meydana geldi. Arkadaş grubuyla mekana giriş yapan Güven'i fark eden çevredekiler, özellikle kadın müşteriler, duruma karşı sessiz kalmadı.

Durumun fark edilmesiyle beraber mekanda tansiyon birden yükseldi. Kadınlar, oturdukları masalardan kalkarak "Failler dışarı" diyerek slogan atmaya başladı.

Protesto seslerinin tüm mekanda yankılanmasının ardından Ozan Güven, bulunduğu ortamda daha fazla kalamadı.

Mekan çalışanlarının ve etraftakilerin müdahalesiyle Güven, tepkilerle birlikte mekanı terk etmek zorunda kaldı. O anlar ise orada bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedilip kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Ne olmuştu?

2020 yılı Haziran ayında başlayan süreçte Deniz Bulutsuz, Güven’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Uzun süre devam eden yargılamanın ardından İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, Ozan Güven’i "kasten yaralama" suçundan hapis cezasına çarptırmıştı.

Aynı davada "hakaret" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ise beraat etmişti. İstinaf mahkemesinin de yerel mahkemenin kararını onamasıyla beraber, Güven hakkındaki hapis cezası kesin hükme bağlanmıştı.