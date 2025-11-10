Son Mühür - Bakan Yerlikaya, paket kapsamında trafik denetimlerinin güçlendirildiğini ve otomatik plaka tanıma sistemlerinin daha etkin hale getirildiğini açıkladı. Yeni uygulamayla plaka üzerinde tahrifat yapmak, boyamak, bantla kapatmak, sökmek veya plaka bilgisini gizlemeye yönelik her türlü müdahalenin suç sayılacağı duyuruldu. Bu tür ihlallerin hem idari para cezası hem de ek yaptırımlarla karşılık bulacağı bildirildi.

30 gün de trafikten men edilecek

Yeni düzenlemeye göre, plakayı bantla örtmek, kirletmek veya reflektör ve aparatlarla okunmasını engellemek yasaklandı. Bu kurallara uymayan sürücülere 140 bin TL idari para cezası verilecek ve araçları 30 gün trafikten men edilecek. Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda ise daha ağır yaptırımlar uygulanacak. Araç plakasının gizlenmesinin veya saklanmasının trafik güvenliğini tehlikeye attığı ve denetimlerin etkinliğini azalttığı vurgulandı.

Kritik uyarı

Yetkililer, sürücülerin trafiğe çıkmadan önce plaka ve aydınlatma sistemlerini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı. Resmi olmayan kaynaklarda “plaka gizleme” adıyla sunulan yöntemlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Aksi takdirde, yüksek para cezası ve aracın trafikten men edilme riski bulunduğu uyarısı yapıldı.