Başsavcılığın açıklamasında, Beşiktaş Belediyesi’ne ilişkin soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde, “rüşvet almak” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile bir belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüphelilerin ev ve çalışma ofislerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ile 5 bin Euro’nun da ele geçirildiği aktarıldı.

Gözaltına alınan isimler kimler?

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri ise şöyle sıralandı:

1- Cevdet Ç. (Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

2-Bülent K. (Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi)

3- Özlem K. (Sarbel Organizasyon Büro İşçisi)

4- Oylum I. (Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi)

5- İlker U. (Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi)