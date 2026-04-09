Suriye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını uluslararası insani hukuk ve Birleşmiş Milletler ilkelerinin açık ihlali olarak nitelendirerek sert şekilde kınadı.

Açıklamada, sivillerin korunması ve devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi için derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiği vurgulanırken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına eksiksiz uyulması çağrısında bulunuldu.

Bakanlık ayrıca uluslararası toplumu, "İsrail ihlallerine karşı sorumluluklarını üstlenmeye" çağırdı.

“Lübnan ile tam dayanışma”

Açıklamada, Suriye'nin Lübnan ile tam dayanışma içinde olduğu belirtilerek, Lübnan hükümetinin tüm toprakları üzerindeki kontrolünü genişletme ve silahların yalnızca devletin elinde bulunmasını sağlama yönündeki çabalarına destek verildiği yinelendi. Son saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in düzenlediği eş zamanlı son saldırılarda 254 kişinin hayatını kaybettiğini, 1165 kişinin yaralandığını açıklamıştı.