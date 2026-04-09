Tahran Belediye Başkanı Alireza Zakani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin son tutumunu eleştirdi. Zakani, Washington yönetiminin açıklama ve uygulamalarının, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in “ABD’ye güven olmaz” yönündeki ifadelerini doğruladığını savundu. Zakani, ABD’nin hem açıklamalarında hem de sahadaki uygulamalarında 10 maddelik teklifin hükümlerini ihlal ettiğini öne sürerek, “Ateşkese bağlı kalmanın artık bir anlamı kalmadı” dedi. Bu durumun ardından İranlı askerlerin “sert bir karşılık verme” konusunda serbest olduğunu ileri sürdü.

Mehr Haber Ajansı, Tahran çevresinde saldırı gerçekleştiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Huzistan’da ise İsrail’e ait olduğu iddia edilen bir insansız hava aracının düşürülmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu da Lübnan’a yönelik saldırıların sürmesi halinde bölgedeki hedeflere karşılık verileceği uyarısında bulundu.

“2 haftalık ateşkes sağlandı”

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleriyle bölgesel çatışmaya dönüşen süreçte ateşkes adımı atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla İran ile 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini duyurdu. Trump, İran’dan gelen 10 maddelik teklifin müzakereler için uygulanabilir bir zemin oluşturduğunu ifade etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ise savaşta hedeflere ulaşıldığını belirterek, nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın taraflar arasındaki diplomatik temasların sürdürülmesi ve çözüm bulunması için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi. Geçici ateşkese destek verdiğini açıklayan İsrail yönetimi ise anlaşmanın Lübnan’ı kapsamadığını savunarak, bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürdü.