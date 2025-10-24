Son Mühür- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemesi kapsamında, şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 15 Kasım’da yürürlüğe girecek. Uygulama, 15 Nisan 2026 tarihine kadar sürecek. Sürücüler, kışa hazırlık amacıyla servis ve lastik değişim noktalarına akın etti.

Fiyatlarda yüzde 30 zam

Geçtiğimiz yıla kıyasla kış lastiklerinde ortalama yüzde 30 oranında fiyat artışı görüldü. Döviz kuru, üretim maliyetleri ve ithalat kalemlerindeki artış, zammın gerekçeleri arasında gösteriliyor. Zam sonrası araç sahipleri, lastik değişim maliyetlerinin bütçelerini zorladığını dile getiriyor.

Eski lastikler yeni fiyatla satılıyor

Tüketici derneklerine gelen şikayetler, bazı satıcıların eski üretim tarihli lastikleri yeniymiş gibi satışa sunduğunu ortaya koydu. 2020 veya 2021 üretimi lastiklerin “sıfır ürün” olarak gösterilip 2025 fiyatlarından satıldığı iddia edildi. Uzmanlar, sürücüleri lastik alırken “DOT kodu” üzerinden üretim tarihini kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

Binek araçlarda zorunluluk yok ama tavsiye ediliyor

Kış lastiği uygulaması yalnızca ticari araçlar için zorunlu olsa da, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde binek araç kullanıcılarının da güvenlik için kış lastiği kullanması tavsiye ediliyor. Uzmanlar, yaz lastiğiyle kış şartlarında yola çıkan araçların fren mesafesinin uzadığını ve kazaların artabileceğini belirtiyor.

Kural ihlaline 5 bin 856 TL ceza

Denetimler 15 Kasım itibarıyla şehirler arası yollarda sıkı şekilde yapılacak. Kış lastiği zorunluluğuna uymayan ticari araç sahiplerine 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak. Emniyet ve jandarma ekipleri, denetimleri ülke genelinde eş zamanlı olarak sürdürecek.