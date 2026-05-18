ABD-İran gerilimi sürmeye devam ederken, dikkat çeken gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik planlanan askeri operasyonla ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Trump tarafından, İran’a yönelik planlanan askeri operasyonun şimdilik durdurulduğu açıklandı.

Yarınki saldırı ertelendi!

ABD Başkanı Donald Trump Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, " Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman Al Saud ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Mohamed bin Zayed Al Nahyan tarafından, yarın planlanan İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik askeri saldırımızdan vazgeçmemiz istendi; çünkü şu anda ciddi müzakereler yürütülüyor ve onların görüşüne göre, büyük liderler ve müttefikler olarak, bir anlaşma yapılacak ki bu, Amerika Birleşik Devletleri için son derece kabul edilebilir olacak, aynı zamanda Orta Doğu'daki ve ötesindeki tüm ülkeler için de öyle.

Bu anlaşma, önemle, İran için hiçbir nükleer silah içermeyecek! Yukarıda belirtilen liderlere duyduğum saygı nedeniyle, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı General Daniel Caine'e ve Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'na, yarın İran'a planlanan saldırıyı yapmayacağımızı talimatlandırdım, ancak kabul edilebilir bir anlaşma sağlanamazsa, anında tam ölçekli, büyük bir İran saldırısına hazırlanmalarını da ayrıca talimatlandırdım. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.