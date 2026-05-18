Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer, "Terörsüz Türkiye başlığı altında yeni bir koordinatörlük sistemi yasama yürütmede yeni toplumsal yapı ve muhatabakat vurgusu yapılıyor ancak Türkiye'de güvenlik politikaları ile demokratik talepleri arasında denge hala tartışılırken sizi bu süreci devletin terör mücadelesinde yeni bir strateji eşiği olarak mı okuyorsunuz yoksa siyasetin yeniden şekillendiği daha büyük bir dönüşümün başlangıcı olarak mı okuyorsunuz? " diye sordu.

"Cumhuriyet'in temellerini sabote edecek adımlardı"

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ise Terörsüz Türkiye sürecinin başından itibaren desteklemediklerini belirttiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Biz ilk günden beri ne okuduğumuzu ne gördüğümüzü riskleri çok net olarak ifade ettik bunu hatta tavrımızla aldığımız pozisyonla, TBMM'de oluşturulmuş komisyona katılmayarak da net olarak gösterdik. ve altını defalarca çizdik dedik ki bu yanlış bir adımdır. yanlış bir yoldur. Zira bugün yapılan açıklamalarda da aslında bir nevi itirafta bulunulduğunu da müsaade etmiş olduk. Terörle mücadele güvenlik güçlerinin alanı. Terörle mücadele alanında yapılacak tüm çalışmalar güvenlik güçlerinin alanında. bunun dışındaki konular için de atılacak olan adımlar, konuşulacak olan doğru yer doğru adres siyaset ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bunlar bu kadar netken, siz bir terör örgütü ele başını bu işin sahibi bu işin kurgulayıcısı bu işi düzenleyen ve bu işi talimatlandıran kişi olarak lanse ederseniz zaten hafızalarda kan şiddet gözyaşının olduğu, ve bütün bunların baş aktörü olan kişinin yer ettiği ortamda zaten düğmeyi en baştan yanlış iliklemiş ve mevcut problemi daha büyütecek bir adım atmış olursunuz. bu konudaki tereddütlerimizi Türkiye'nin milli devlet, Türkiye'nin eşit vatandaşlık birçok ilkeyi de tahrip edecek kapıyı aralamış olursunuz dedik ve maalesef haklı çıktık. Yaşanan birçok olayda bugün gelinen bu noktada her şey bizim ilk günden anlattığımız gibi oldu. Biz bunları bu kadar net söylediğinizde bizi ağır şekilde itham etmeye kalktı belli kesimler. aynı kesimler 2 yıl önce başka konularda itham ediyorlardı. Bugün kendi yaptıklarının onda birine teşebbüs etmekle itham ediliyorduk. Türkiye'de siyaset ilkesel anlamda sıkıntılı bir sürecin içerisinde. Bu yapılanlar tamamen siyasi manevradır. Huzurumuza birliğimize kardeşlerimize fayda getirecek adımlar değil aksine cumhuriyetin temellerine sabote edecek adımlardı" dedi.

"Gelen bakan kendi ajandasıyla geliyor"

Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer diğer sorusunda ise yaşadığı bir anı anlatarak, "gelirken otobüste emekli bir hanımefendi ile denk geldim. Kızı öğretmenmiş, atanamamış, torunu var ve okula gitmek istemiyormuş. Çocuk okursam annem gibi atanamayacağım, emekli olsam senin gibi her ayın 15'inde param bitti diyeceğim. Ayrıca okul güvenli bir yer değil diyormuş. Sayın Kavuncu sizin bu sistemsel soruna somut olarak çözüm öneriniz ne olacak?" diye sorusunu yöneti.

İYİ Partili Kavuncu ise bu soruya kapsamlı bir cevap gerektiğini belirterek kısaca cevabını şu sözlerle ifade etti;

"Bugün okullarımızın tuvaletlerini temizlemekte sıkıntı çeken bakanlığın bu yapısal problemleri çözeceğine ümit etmek maalesef mümkün değil. Her gelen bakan kendi gündemiyle ajandasıyla geliyor. Süreklilik yok maalesef. Doğrusu şudur, Bir eğitime ideolojik reflekslerle yaklaşamazsınız. sürdürülebilir olmalı. Gelecek nesilleri etkileyecek bir yer burası, dolayısıyla bu açıdan bakmak gerekiyor Milli Eğitim'e."