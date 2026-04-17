Sultanlar Ligi Play-Off 5-6 etabı heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. İzmir ekibi Aras Kargo, Konak'taki TVF Atatürk Voleybol Salonu’nda Galatasaray Daikin'i konuk etti. ilk maçında Aras Kargo, Galatasaray Daikin karşısında parkeden 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ev sahibi İzmir!

Müsabaka, TVF Atatürk Voleybol Salonu’nda oynandı. Karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken, setler 20-25, 25-20, 19-25 ve 21-25'lik skorlarla sonuçlandı. Galatasaray Daikin, deplasman avantajını iyi kullandı ve seride 1-0 öne geçen taraf oldu.

Maçın ilk setini kazanan Galatasaray Daikin, ikinci sette ev sahibi Aras Kargo’nun direnciyle karşı karşıya kaldı. Mücadelenin üçüncü ve dördüncü setlerinde Galatasaray Daikin yeniden oyunun kontrolünü ele alırken, parkeden galip ayrıldı.

İkinci maç İstanbul'da!

İki ekip arasındaki serinin ikinci karşılaşmasına ise 20 Nisan Pazartesi günü İstanbul ev sahipliği yapacak.