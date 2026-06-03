Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yılki Dünya Çevre Günü’nü masa başında değil, sahada ve suyun altında karşılıyor. Şehirde 3 Haziran itibarıyla başlayan temizlik dalgası, sadece bir temizlik faaliyeti değil; körfezi ve kıyıları geleceğe taşıma kararlılığının bir göstergesi.

Dipte ne varsa çıkıyor

Etkinliklerin fitili Karaburun’un kristal sularında ateşlendi. Mordoğan Kocakum Plajı’nda bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı AKS dalgıçlarıyla suyun altına indi. WWF ve yerel belediyenin de destek verdiği çalışmada, denizin sessiz çığlığı olan atıklar bir bir yüzeye çıkarıldı. Kıyıda bekleyen vatandaşlar ise torbaları ellerine alarak kumsalı temizledi.

Dalgıçların çıkardığı her parça, suyun altındaki ekosistemin ne denli büyük bir tehdit altında olduğunu gözler önüne serdi.

Bostanlı’dan Pasaport’a: Körfez Nefes Alıyor

Karşıyaka ve Konak hattında devam edecek olan seferberlikte duraklardan biri de Bostanlı Balıkçı Barınağı. Burada yapılacak olan kapsamlı dip temizliği, sadece görüntü kirliliğini değil, suyun biyolojik kalitesini artırmayı da hedefliyor. Profesyonel ekipler barınak çevresinde çalışırken, sivil toplum kuruluşları da kıyı şeridini adım adım tarayacak.

TEMA gönüllüleri sahada

Sürecin son ayağı ise şehrin kalbi sayılabilecek Pasaport iskelesinde gerçekleşiyor. TEMA gönüllülerinin katılımıyla Konak ile Pasaport arasındaki hat, deyim yerindeyse "mercek altına" alınıyor. Amaç net: İzmirlinin denizle buluştuğu bu noktalarda temiz bir çevre mirası bırakmak.

Sadece temizlik değil, bir farkındalık hareketi

Belediye yetkilileri, bu organizasyonun temel felsefesini şu sözlerle özetliyor: "Temizlemekten ziyade, kirletmemeyi öğretmek." Çevre Haftası boyunca yapılan her etkinlik, aslında bir eğitim sahası niteliğinde. Gelecek nesillere mavi bir körfez bırakmanın yolu, bugün o denizin içinden çıkarılan bir plastik şişenin yarattığı tahribatı görmekten geçiyor.

İzmir, üç gün boyunca sürecek bu yoğun mesai ile hem kıyılarını arındırıyor hem de toplumsal belleğe çevre bilincini kazıyor. Seferberlik başladı; şimdi sıra bu temizliği sürdürülebilir kılmakta.

