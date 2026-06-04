Söke İzmir tren saatleri, bölgesel hattın güncel tarifesine göre şekilleniyor ve dönemsel olarak güncellenebiliyor. Yolculuk çoğu zaman Ortaklar istasyonunda yapılan aktarmayla tamamlanıyor. Toplam süre ortalama 2 saat 45 dakika civarında seyrediyor.

Söke İzmir tren saatleri nasıl öğrenilir?

Sefer saatleri mevsime ve TCDD'nin güncel planlamasına bağlı olarak değişebiliyor. Bu yüzden en doğru bilgi, TCDD Taşımacılık'ın resmi e-bilet sistemi üzerinden alınıyor. Yolcular ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden kalkış ve varış noktasını seçerek o güne ait seferleri görebiliyor. Telefonla bilgi almak isteyenler ise 444 8 233 hattını arayabiliyor. Sabah erken çıkışlı seferler İzmir'de işe yetişmek isteyenler, öğleden sonraki seferler ise dönüş yapan yolcular için tercih ediliyor.

Söke İzmir tren saatleri hangi güzergâhı izliyor?

Bölgesel tren, Söke garından hareket ettikten sonra Sazlıköy ve Ortaklar üzerinden ilerliyor. Aktarmanın ardından hat; Çamlık, Selçuk, Tepeköy ve Torbalı gibi duraklara uğruyor. Pancar, Menderes, Adnan Menderes Havalimanı ve Gaziemir istasyonlarından geçen tren, yolculuğunu İzmir Basmane Garı'nda noktalıyor. Bu güzergâh, havalimanına ulaşmak isteyen yolculara da pratik bir alternatif sunuyor.

Söke İzmir tren saatleri için bilet nereden alınır?

Biletler hem gar gişelerinden hem de TCDD'nin çevrimiçi sisteminden temin edilebiliyor. İnternet üzerinden alımda koltuk seçmek ve dolu seferler için bildirim kurmak mümkün. Vagonlarda klima, tuvalet ve elektrik prizi bulunuyor; 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz seyahat ediyor. Öğrenci ve 65 yaş üstü yolcular için indirimli tarifeler de uygulanıyor. Yoğun dönemlerde yer bulmak zorlaştığından, bileti önceden almak yolculuğu güvence altına alıyor.

Söke ile İzmir arasında ekonomik ve manzaralı bir yolculuk arayanlar için bölgesel tren, her mevsim işleyen pratik bir seçenek olmayı sürdürüyor.