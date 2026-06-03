İzmir siyasetinde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Karşılıklı yapılan açıklamalar ve eleştiriler İzmir siyasetindeki gerilimi tırmandırıyor. AK Parti cephesi ile Büyükşehir arasındaki gerilime bir yenisi daha eklenirken, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı hedef aldı. Saygılı'nın hedefinde Tugay'ın yapmış olduğu Konak Alsancak Yeraltı Otoparkı açıklamaları vardı.

"Cemil bey, başlamadan havlu atmış!"

Sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamayla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Şehri yarım kalmış projelerle dolduran CHP belediyeciliği, başka bir aşamaya geçti!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yapamayacağı, beceremeyeceği Kordon Yeraltı Otoparkı projesini ortaya atıp, aylar sonra da 'CHP'nin iktidarında yapacağız' diyerek, bir projelerini daha başlamadan yapamayacağını itiraf etmiş.

Daha önce işe başlayıp, bitiremeyen CHP'li başkan görmüştük ama Cemil bey, başlamadan havlu atmış! Vizyonları bu kadar!

Her gelen bir öncekinden daha kötü!" ifadelerini kullandı.