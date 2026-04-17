Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde 2025 yılı denetim raporları görüşüldü. Toplantıda CHP ve AK Partili meclis üyeleri arasında Karşıyaka ve Çiğli gündemli konular üzerinden zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Çiğli’de hayatını kaybeden işçinin gündeme gelmesiyle başlayan ilk gerginlik kısa süreliğine yatıştı. Daha sonra eleştirilere yanıt vermek üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kürsüye çıktı. Bu sırada AK Partili meclis üyeleri salonu terk ederken, salonda yalnızca AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ve Sözcü Uğur İnan Atmaca kaldı.

Tugay’ın açıklamalarının ardından denetim raporu, Grupbaşkanvekillerinin konuşmasına izin verilmeden oylamaya sunuldu ve CHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Kararın ardından AK Partili meclis üyeleri durumu kabul edilemez bulduklarını belirterek sert tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede büyüyerek meclis içinde gergin anlara ve fiziki müdahaleye varan olaylara dönüştü.

AK Partili Meclis Üyeleri Tugay'a yürüdü. AK Partili Meclis Üyeleri, "Ne yapıyorsunuz bu kabul edilemez" demesi üzerine CHP'li Meclis Üyelerinden, 'Ankara Meclisi'nde yaptıklarınızı yapıyoruz' sesleri yükseldi.