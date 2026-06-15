Gaziemir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bale ve Modern Dans Yıl Sonu Gösterisi, renkli ve duygusal anları da beraberinde getirdi. Çocuk ve yetişkin kursiyerlerin boy gösterdiği gösteride dansın ritmi, sanatın estetiği ve uzun süren emeğin karşılığı aynı sahnede bir araya geldi.

Yoğun katılımla düzenlenen etkinlikte kursiyerler, yıl boyunca devam ettirdikleri çalışmaların ardından sahne performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gösteri süresince sahnelenen koreografiler, salondaki vatandaşlardan alkış topladı.

Ünal Işık kursiyerlerin heyecanına ortak oldu!

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık da yıl sonu gösterisini takip ederek kursiyerlerin heyecanını yaşadı. Etkinliğin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Işık, sahneye çıkan kursiyerlere ve eğitmenlere tebriklerini iletti.

Bir dönem boyunca büyük emek ve disiplinle hazırlıklarını sürdüren çocuk ve yetişkin kursiyerlerin başarılı performanslar gösterdiğini belirten Başkan Işık, gösterinin izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattığını ifade etti.

Eğitmenlere ve vatandaşlara teşekkür edildi!

Başkan Ünal Işık sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, organizasyonda emeği geçen eğitmenlere, kursiyerlere ve etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkürlerini iletti.