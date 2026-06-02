Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurunda yaşanan değişimler ve art arda gelen ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, “Benzin litre fiyatı bugün ne kadar?”, “Motorin kaç TL oldu?”, “Akaryakıtta güncel fiyatlar nasıl?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Öte yandan akaryakıt ürünlerinde indirime gidildi. Benzinin litre fiyatında 1 lira 40 kuruş, motorinde 1 lira 78 kuruş, LPG’de ise 1 lira 90 kuruşluk düşüş pompa fiyatlarına yansıdı.

İzmir akaryakıt fiyatları 2 Haziran 2026

Benzin litre fiyatı: 64.17 TL

Motorin litre fiyatı: 66.66 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL

Diğer şehirlerde akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.92 TL

Motorin litre fiyatı: 65.27 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.78 TL

Motorin litre fiyatı: 65.13 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.89 TL

Motorin litre fiyatı: 66.39 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL