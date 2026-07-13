Son Mühür / CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda operasyonların son durağı ise Ankara'nın Çankaya Belediyesi oldu. Operasyon çerçevesinde; Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de KKTC seyahatinden döndüğü sırada Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Çankaya Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer'e operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkemize yakışmıyor!"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar hakkında konuşan Başarır, "Çok çok üzgünüm. Olmaması gerekiyor. Yurtdışından kendisi gelen bir belediye başkanı. Kaçma şüphesi yok ama şu anda emniyette. Bunlar ülkemize yakışmıyor. Adalet için yürüyoruz." ifadelerini kullandı.