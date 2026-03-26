İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütlerine ait sanal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar incelemeye alındı.

Yetkililer, söz konusu içeriklerde örgüt propagandası yapıldığı, korku ve sempati oluşturulmaya çalışıldığı ve özellikle çocukların suça teşvik edildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Çok birimli operasyon düzenlendi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışmasıyla il genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda hakkında işlem yapılan 11 şüpheliden 10’u yakalanarak gözaltına alındı.

7 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 2’sinin suça sürüklenen çocuk olduğu öğrenilirken, bu kişiler ile 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari şüpheli aranıyor

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 1 şüphelinin ise firari olduğu bildirildi.

Güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.